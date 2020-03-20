موريتانيا.. تمديد تعليق الدراسة حتى 05 أبريل

وجاء في تعميم صادر عن وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني موجه إلى الولاة أنه «في اطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات العمومية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، تقرر وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، تمديد إغلاق كافة المؤسسات العمومية والخصوصية للتعليم الثانوي، وجميع مؤسسات التكوين التقني والمهني، العمومية والخصوصية إلى غاية الأحد 5 إبريل 2020».



وأضافت الوزارة في التعميم أنها «ستتخذ كل السبل المتاحة لتوصيل الدروس إلى التلاميذ، وخاصة تلاميذ الأقسام النهائية (الروابع والسوابع) باستخدام وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي (التلفزة المدرسية، المنصات الرقمية)».



وكانت السلطات الموريتانية قد قررت يوم الأحد الماضي إغلاق جميع المدارس والمعاهد والجامعات على مدى أسبوع كامل، ولكنها عادت اليوم لتزيد مدة تعليق الدراسة.



وجاء هذا القرار ضمن استراتيجية احترازية شملت إغلاق مطار نواكشوط الدولي وتعليق الرحلات الخارجية، وتقليص عدد المعابر الحدودية البرية، وتشديد الإجراءات في المعابر المتبقية، بالإضافة إلى وضع مئات المسافرين في الحجر الصحي.