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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 15:47

قائمة إجراءات الحجر الصحي الذاتي للقادمين إلى الإمارات

قائمة إجراءات الحجر الصحي الذاتي للقادمين إلى الإمارات
وقالت الوزارة إنه ونظراً للتطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، فإنه كتدبير احترازي يوصى بالبقاء في المنزل تحت الحجر الذاتي لمدة 14 يوماً”.

وتتضمن إجراءات الحجر الذاتي مايلي:

افصل نفسك عن الآخرين في المنزل.

لا تدعو الزوار أو تسمح لهم بالدخول.

ابق في غرفة جيدة التهوية مع إبقاء الباب مغلقا.

التأكد من تطهير جميع المرافق المشتركة واستخدام الماء الدافء مع المنظفات وجفف أدواتك بمنشفة منفصلة لاستخدامك الشخصي فقط.

لا تذهب إلى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة.

لا تستخدم وسائل النقل العامة أو سيارات الأجرة.

يفضل عند طلب التسوق الإلكتروني التأكد من عدم الاختلاط مع عامل التوصيل وترك المشتريات في الخارج أو في الشرفة كما هو مناسبك لك.

راقب أعراضك واطلب الرعاية الطبية عند الحاجة مثل الحمّى والصعوبة في التنفس والسعال.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيد غير مغسولة.

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل وجففها جيدا.

وقالت الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة، وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر.

وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 204 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.
كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
رقم : 851543
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