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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 15:52

العراق.. المرجعية تحذر من استغلال الظروف ورفع الأسعار

العراق.. المرجعية تحذر من استغلال الظروف ورفع الأسعار
وقال الصافي في كلمة متلفزة ،اليوم الجمعة، ان "المرجع الاعلى السيد علي السيستاني قارن بين عمل الأطباء والمقاتلين لأنهما كلاهما يدافعان عن الوطن".

وأضاف الصافي، "نحن أمام حالة مهمة يجب أن نقف أمامها وعلينا أن نتقيد بتوجيهات الجهات المختصة" منوها الى ان "وباء كورونا انتشر بشكل كبير بالعالم ويجب أن لا نستهين به خوفاً من أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".

وأكد الصافي، انه "يجب تطبيق الوصايا التي تأتي من الجهات المعنية واهل الاختصاص من أجل المحافظة على أنفسنا" مشيراً الى ان "فتوى الواجب الكفائي ألزمت السلطات المعنية توفير جميع الإمكانيات التي تساعد الكوادر الطبية للنهوض بمهامها في مواجهة كورونا".

كما شدد على ضرورة أن لا تستغل النفوس الضعيفة هذا ظرف حظر التجوال الذي فرضه انتشار فيروس كورونا، معتبرا استغلال هذه الظروف الصعبة وزيادة الأسعار صفة غير حميدة.

وقال الصافي "يجب أن لا تستغل النفوس الضعيفة هذا الظرف وعلينا التراحم ونتساعد فيما بيننا لان استغلال هذه الظروف الصعبة وزيادة الأسعار هي صفة غير حميدة".
رقم : 851545
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