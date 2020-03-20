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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 16:13

الصين واليابان وكوريا الجنوبية يؤكدون أهمية التعاون لمواجهة كورونا

الصين واليابان وكوريا الجنوبية يؤكدون أهمية التعاون لمواجهة كورونا
جاء ذلك خلال مؤتمر ثلاثي عبر الفيديو بين وزراء خارجية الصين "وانغ يي" واليابان "توشيميتسو موتيجي" والكوري الجنوبي "كانغ كيونغ-وها " .
 
وقال وانغ إن الدول الثلاث أظهرت صداقة ودعما متبادلا في مكافحة المرض، حيث ساعدت اليابان وكوريا الجنوبية الصين في المراحل الأولى من تفشي الفيروس، فيما تقدم الصين الآن دعمها ومساعدتها للدولتين.
 
وأضاف وانغ أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية هي ثلاث دول مجاورة لها مصالح متشابكة للغاية وتبادلات شعبية متكررة، مشيرا إلى أن "تعزيز التعاون ومكافحة الوباء هو الخيار الوحيد، وأن الصين تأمل في تبادل خبراتها مع الدولتين والتوصل إلى توافق حول العمل معا ضد المرض".
 
من جهته ، أكد وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيجي" أهمية تبادل المعلومات والتنسيق للقيام بدور حاسم في مكافحة الوباء، وأن إجراءات مراقبة الحدود المناسبة ضرورية لمنع زيادة انتشار الفيروس.
 
بدورها، قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ-وها" إن الوباء الحالي أثر على حياة مواطني الدول الثلاث، داعيا إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة والسيطرة على الفيروس.
رقم : 851548
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