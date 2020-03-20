لبنان يستدعي السفيرة الأمريكية على خلفية قضية فاخوري

ووفق وسائل إعلام لبنانية، استمع حتي من السفيرة الأمريكية إلى شرح حول حيثيات وظروف إخراج عامر فاخوري من السفارة الأمريكية في عوكر إلى خارج لبنان.



وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت إن مروحية أمريكية هبطت أمس الخميس في باحة السفارة الأمريكية ببيروت ومقرها منطقة عوكر، ونقلت عامر فاخوري، أبرز عملاء تل أبيب إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.



وشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة اللبنانية على تعاونها مع واشنطن للإفراج عن فاخوري، مشددا على أن أولوية الحكومة الأمريكية هي حماية مواطنيها، في إشارة إلى أن فاخوري يحمل الجنسية الأمريكية أيضا.



وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في وقت سابق قرارا أسقطت بموجبه التهم الموجهة إلى فاخوري، لمرور الزمن، وكفت التعقبات عنه، في جرائم تعذيب سجناء في معتقل الخيام، وتسببه بوفاة اثنين منهم.



وفر الفاخوري من جنوب لبنان عام 1998، قبل انسحاب الصهاينة بعامين. وفي العام ذاته، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، لاتهامه بالعمالة لـ"إسرائيل".