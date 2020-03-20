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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 16:25

الاحتلال يعتدي على المصلين ويمنعهم من الوصول للأقصى

الاحتلال يعتدي على المصلين ويمنعهم من الوصول للأقصى
وقالت مصادر محلية: إن جنود الاحتلال اعتدوا على المصلين بالدفع والضرب بالهراوات قرب بابي السلسلة والأسباط، كما هاجموا المصلين في منطقة وادي الجوز وراس العامود، وألقوا قنابل صوتية لتفريقهم.

وفي حي المصرارة منع الاحتلال المواطنين من أداء صلاة الجمعة، في حين تمكن عدد منهم من أداء الصلاة في شارع صلاح الدين وسط المدينة بعد منعهم من الوصول للمسجد الأٌقصى.

ونشرت قوات الاحتلال حواجز حديدية بمنطقة باب الساهرة، وأجرت عمليات تفتيش وتدقيق في البطاقات الشخصية للمواطنين، كما اعتقلت الشاب يوسف الشاويش من باب حطة بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وكان الاحتلال قد أغلق ،صباح اليوم، معظم أبواب المسجد الأقصى المبارك باستثناء ثلاثة أبواب وهي حطة والمجلس والسلسلة.
رقم : 851553
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