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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 18:26

طرابلس تطالب الليبيين العائدين من الخارج بعزل أنفسهم 14 يوماً

طرابلس تطالب الليبيين العائدين من الخارج بعزل أنفسهم 14 يوماً
كما رحبت حكومة الوفاق الوطني الليبية، بالدعوة الدولية للوقف الإنساني للأعمال القتالية في البلاد من أجل التصدي لوباء كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة في بيان صحفي "يعرب المجلس الرئاسي عن تقديره الكامل للدول والمنظمات التي أبدت اهتماما وحرصًا على تجنيب بلادنا المزيد من المآسي بدعوتهم لإعلان الوقف الإنساني الفوري للأعمال القتالية وذلك للسماح للسلطات المحلية بالتصدي لوباء كورونا المستجد ووقف النقل المستمر للمعدات العسكرية، إذا نرحب بهذه الدعوة".

وأكدت حكومة الوفاق "التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين وينص على جملة مقررات من بينها وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وما زلنا حريصين على وقف إطلاق النار".
رقم : 851574
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