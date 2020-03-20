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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 18:30

مصر تغلق 4 مساجد وتحسم الجدل حول فرض حظر التجول

مصر تغلق 4 مساجد وتحسم الجدل حول فرض حظر التجول
وهذه المساجد الأربعة قريبة من المنطقة التي يسكن فيها المصاب الذي تم عزله لتلقي العلاج، كما قامت الجهات المعنية بوضع أحد أبنائه المرافقين له تحت الحجر الصحي .

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 46 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 7 حالات، وارتفاع حصيلة الأشخاص الذين تحولت نتائج فحصهم من إيجابية لسلبية إلى 42.

وتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في مصر 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل.

هذا وأعلنت الحكومة المصرية أنه لا صحة للأنباء القائلة بفرض حظر التجول بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

ونفى تقرير، ما تردد عن غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، مؤكدا أنه سيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)، وذلك للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية والعودة إلى أوطانهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم، دون استقدام أي وفود سياحية جديدة خلال فترة تعليق الطيران.
رقم : 851577
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