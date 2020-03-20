ما هي عقوبة خرق حظر التجول في الأردن؟

وقال العضايلة إنه يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.



وأوضح العضايلة: أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.



وأعلنت الحكومة الأردنية ،اليوم الجمعة، أمر الدفاع رقم (2) لمواجهة فيروس كورونا، والذي يتضمن حظر التجول اعتبارا من صباح السبت.



كما وجهت القوات المسلحة الأردنية ،اليوم الجمعة، نداءً للشعب الأردني، في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث دعت المواطنين إلى البقاء في بيوتهم وتنفيذ التعليمات الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.