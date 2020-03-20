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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 19:53

الجيش الإيطالي يشارك في الحرب على كورونا

الجيش الإيطالي يشارك في الحرب على كورونا
وأفاد أنتيليو فونتانا رئيس إقليم لومبارديا ،في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، بأن طلب إشراك القوات المسلحة تمت الاستجابة إليه، مبينا: "سيجري نشر 114 جنديا في كل أراضي لومبارديا، هذا العدد لا يزال قليلا جدا، لكن التطور نفسه إيجابي".

وذكر فونتانا أن لومبارديا توجهت كذلك إلى الحكومة الإيطالية بطلب تشديد الإجراءات التي تم تطبيقها سابقا لمكافحة التفشي والتي تشمل وقف كل الحركة التجارية غير الحيوية وفرض الحظر على الفعاليات الجماعية.

وأشار رئيس لومبارديا إلى أن العدوى "COVID-19" الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لا تزال منتشرة في هذه المنطقة الشمالية الإيطالية التي تعتبر الأكثر تضررا بالوباء.

وبين فونتانا: "للأسف، لا نرى أي تغييرات في هذا التوجه من حيث الأرقام، التي لا تزال متزايدة".

ومن جهة أخرى أفاد مصدر إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، قفز بنحو 380 حالة خلال يوم واحد إلى حوالي 2550.

وأضاف المصدر: "إذا تأكد ذلك فستكون تلك أكبر زيادة منذ ظهور الفيروس قبل نحو شهر في المنطقة الأشد تضررا من العدوى في البلاد".

وأفاد بأن عدد حالات الإصابة الجديدة في المنطقة التي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا، زاد بنحو 2380 ليرتفع إجمالي الإصابات في لومبارديا إلى حوالي 22264.

ومن المقرر نشر أحدث إحصاء لعدد الوفيات على مستوى البلاد في وقت لاحق، علما أن إجمالي الوفيات بلغ يوم الخميس 3405 حالات وفاة، وهو الأعلى في العالم.
رقم : 851597
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