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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 20:05

عبد المهدي يحذر من خطر يحدق بالعراق

عبد المهدي يحذر من خطر يحدق بالعراق
وقال عبد المهدي في بيان :"أتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ابناء شعبنا الكريم في ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليهما السلام".

واضاف انه "مثل هذه الايام من كل عام يحيي شعبنا ومعه الشعوب المسلمة هذه المناسبة الأليمة ويستذكر المؤمنون مواقف الثبات على المبدأ والتحلي بالصبر والحلم وكظم الغيظ التي عرف بها الإمام حتى استشهاده".

واوضح عبد المهدي، انه "تمر هذه المناسبة وشعبنا يواجه تحدياً خطيرا جسيما هو تفشي فيروس كورونا في مختلف دول العالم واصابة ووفاة العديد من المواطنين الى جانب تحديات سياسية واقتصادية غير خافية عليكم".

واكد انه " رغم الجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة هذا الوباء الكبير إلا إن خطره مايزال محدقا بالعراق ودول الجوار وبالبشرية جمعاء التي خسرت الآلاف من ابنائها مع تزايد عدد الاصابات والوفيات عدا الخسائر الاقتصادية الهائلة".

وتابع عبد المهدي انه"في الوقت الذي نشارك ابناء شعبنا حزنهم فإننا نشدد مرة اخرى على ضرورة الالتزام بالتوجيهات والارشادات الصحية وأخذ التحذيرات على محمل الجد وعدم الاستهانة بها ومنها تجنب التجمعات التي تعد وسطا ناقلا للعدوى ، والإلتزام بالقانون وبحظر التجوال الذي تقرر من أجل حماية ارواح المواطنين ووضع حد لتفشي هذا الوباء الخطير".

وبين "نسأل الباري عز وجل ان يحمي شعبنا وشعوب العالم من كل سوء وان نتجاوز هذه المحنة بوعينا وتعاوننا والتزامنا لمنع انتشار الوباء وحفظ الأنفس".
رقم : 851602
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