الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 21:04

الإمارات تتورط في إرسال مرتزقة سودانيين إلى ليبيا

الإمارات تتورط في إرسال مرتزقة سودانيين إلى ليبيا
وقالت مصادر صحفية إن عضوا بالمجلس الرئاسي الليبي (لم تذكر اسمه) طالب السودان بسحب مرتزقة سودانيين يقاتلون ضمن قوات حفتر.

وجاء الإتهام في وقت قُتِل اربعة وعشرون مسلحاً سودانيا في صفوفِ قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وأُسِر اثنان في معارك مع قوات حكومةِ الوفاق التي يرأسها فايز السراج؛ في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأفادت مصادرُ بأنّ القتلى السودانيين هم من فصائلِ الجنجويد التي ينتشر بعضُ أفرادِها في منطقةِ الهلال النفطي وقاعدةِ الجفرة الجوية وسطَ ليبيا.

وأكدت المصادر بأنّ مِن بينِ القتلى اثنين من قادةِ قوات حفتر؛ وأنّ أحدَهما كان قائداً عسكريا في إحدى كتائبِ القذافي.

وكانت قوات حكومة الوفاق قد أعلنت أمسِ تصديَها لأكثرَ من محاولةِ تقدّمٍ لقواتِ حفتر خلالَ الأسبوعِ الجاري.

الى ذلك أعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري، أن قيادته تدرس دعوات دولية وشعبية لوقف فوري للقتال في العاصمة طرابلس، وإفساح المجال لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
رقم : 851617
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
20 آذار 2020
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟
20 آذار 2020
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
20 آذار 2020
آية الله خامنئي: العام الجديد عام الانتصارات الكبرى
آية الله خامنئي: العام الجديد عام الانتصارات الكبرى
20 آذار 2020
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
19 آذار 2020
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
19 آذار 2020
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
19 آذار 2020
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
19 آذار 2020
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
19 آذار 2020
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
18 آذار 2020
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
18 آذار 2020
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
18 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني