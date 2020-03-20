الإمارات تتورط في إرسال مرتزقة سودانيين إلى ليبيا

وقالت مصادر صحفية إن عضوا بالمجلس الرئاسي الليبي (لم تذكر اسمه) طالب السودان بسحب مرتزقة سودانيين يقاتلون ضمن قوات حفتر.



وجاء الإتهام في وقت قُتِل اربعة وعشرون مسلحاً سودانيا في صفوفِ قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وأُسِر اثنان في معارك مع قوات حكومةِ الوفاق التي يرأسها فايز السراج؛ في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس.



وأفادت مصادرُ بأنّ القتلى السودانيين هم من فصائلِ الجنجويد التي ينتشر بعضُ أفرادِها في منطقةِ الهلال النفطي وقاعدةِ الجفرة الجوية وسطَ ليبيا.



وأكدت المصادر بأنّ مِن بينِ القتلى اثنين من قادةِ قوات حفتر؛ وأنّ أحدَهما كان قائداً عسكريا في إحدى كتائبِ القذافي.



وكانت قوات حكومة الوفاق قد أعلنت أمسِ تصديَها لأكثرَ من محاولةِ تقدّمٍ لقواتِ حفتر خلالَ الأسبوعِ الجاري.



الى ذلك أعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري، أن قيادته تدرس دعوات دولية وشعبية لوقف فوري للقتال في العاصمة طرابلس، وإفساح المجال لمواجهة فيروس كورونا المستجد.