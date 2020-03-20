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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 21:37

غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران

غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
وقد اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مباحثات هاتفية اليوم الجمعة مع الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش حول سبل مكافحة فيروس كورونا.

وبحث وزير الخارجية الايراني خلال الاتصال الهاتفي مع غوتيريش آخر التطورات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في ايران والعقبات التي تواجهها الشعب الإيراني في هذا الخصوص.

واكد غوتيرش لظريف تضامنه مع الشعب الإيراني مؤكدا ضرورة رفع الحظر الأميركي عن طهران لمكافحة فيروس كورونا.

من جانبه أشاد ظريف بمواقف الأمم المتحدة ومساعداتها لايران، مشددا على ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي غير الإنساني والأحادي الجانب ضد الشعب الإيراني.

كما بحث ظريف يبحث هاتفيا مع جوزيب بوريل آخر مستجدات مكافحة إيران لفيروس كورونا والعراقيل التي تواجهها للقضاء عليه.

واعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي تضامنه مع الشعب الإيراني ويرفض الحظر الأميركي على حساب صحة الإيرانيين داعيا إلى إيجاد حل لهذه المشكلة.
رقم : 851623
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