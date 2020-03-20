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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 22:16

بوتين والأسد يناقشان الوضع في ادلب

بوتين والأسد يناقشان الوضع في ادلب
وقال الكرملين في بيان: "نوقش الوضع في سوريا، بما في ذلك في سياق تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 مارس لتحقيق الاستقرار في منطقة إدلب. بالإضافة إلى قضايا تعزيز العملية السياسية في إطار اللجنة الدستورية السورية ، وكذلك موضوع المساعدة الإنسانية لسوريا".

وأضاف البيان أن " فلاديمير بوتين هنأ بشار الأسد بعيد ليلة الإسراء والمعراج".

وفي السادس من الشهر الجاري ، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعمه الكبير في مكافحة الجماعات الإرهابية والجهود المبذولة لضمان سيادة سوريا، خلال اتصال هاتفي جرى بين الطرفين.

وأطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره السوري، بشار الأسد، خلال اتصال هاتفي، على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 5 آذار/مارس خلال المحادثات الروسية التركية، وأكد أن تنفيذها سوف يساعد على استقرار الوضع في إدلب.
رقم : 851635
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