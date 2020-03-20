الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي

وقال الرئيس روحاني في رسالته ان على الشعب الأميركي أن لا يسمح بتشويه تاريخ بلاده أكثر مما هو عليه، لافتا ان أي سياسة عدائية تقوض النظام الطبي تؤثر بشكل مباشر على عملية مكافحة كورونا.



واضاف ان واشنطن لا تزال تمارس الإرهاب الاقتصادي على إيران في وقت يواجه فيه الشعب الإيراني فيروس كورونا.



واكد ان الحظر الأمريكي على إيران أثر في قدراتها على مواجهة كورونا ومواطنونا فقدوا حياتهم بسبب ذلك مشيرا الى ان أي محاولات ترمي لإضعاف النظام الصحي في إيران ستؤثر على الجهود العالمية لمكافحة كورونا.



وتابع الرئيس الايراني: ان ألد أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان أصبحوا مستشارين لدى الإدارة الأمريكية ويملون سياساتهم المنحطة على الشعب الأمريكي، مؤكدا : ان الشعب الإيراني هذه المرة ايضا سيصمد سواء في مواجهة كورونا أو العقوبات الأمريكية الظالمة وسيتخطى هذه الفترة العصيبة بشرف.



واضاف روحاني متسائلا: هل يقبل الشعب الأمريكي أن تُسجل الضغوط القصوى المفروضة على الشعب الايراني باسمه؟ قائلا: لقد حان الوقت ليصرخ الشعب الأمريكي بوجه حكومته ويطالبها بتحمل المسؤوليات .. لاتسمحوا بتشويه سمعة أمريكا أكثر مماهي عليه الآن.