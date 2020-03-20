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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 22:50

الصحة السورية تؤكد مجددا خلو سوريا من كورونا

الصحة السورية تؤكد مجددا خلو سوريا من كورونا
ونقلت مصادر عن وزير الصحة السوري نزار يازجي تأكيده اليوم الجمعة أن سوريا خالية من أي إصابات بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة. وأن وزارة الصحة هي المصدر الوحيد للمعلومة (في هذا المجال).

ودعت الحكومة السورية المواطنين إلى الالتزام بالتلعيمات والتوجيهات في تطبيق الحجر الطوعي، محذرة أنها في حال عدم الاستجابة سوف تفرض "الحجر الإلزامي".

وجاء في بيان على صفحة رئاسة الوزراء في سوريا على فيسبوك اليوم الجمعة:"أهاب الفريق الحكومي بالمواطنين التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بإجراءات "الحجر الطوعي" التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض "الحجر الإلزامي" في حال عدم التقيد بذلك".
رقم : 851644
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