الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘

طهران (اسلام تايمز) - أطلقت القوة البرية للجيش الايراني مناورة "لبيك يا إمام خامنئي" في عدد من المحافظات بما فيها قم المقدسة وأراك للحد من المزيد من تفشي فيروس كورونا.