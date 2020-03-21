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السبت 21 آذار 2020 ساعة 09:48
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
وحضر المناورة قائد القوة البرية للجيش "العميد كيومرث حيدري" في بداية طريق قم - طهران السريع . وشملت المناورة تعقيم السيارات واختبار ركابها من حيث الإصابة.
مصدر :
وكالة أنباء نقلا عن وکالة أنباء إرنا
رقم :
851699
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