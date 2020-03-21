وزير الصحة: لبنان يتجه إلى وباء وأعداد الإصابات ستزداد

وأشار حسن، إلى أنّه تمّ تجهيز طلبات شراء مستلزمات طبية تكفي لمدة 6 أشهر لمواجهة الأزمة، ويتمّ العمل على تجهيز 8 مستشفيات في 8 محافظات لاستقبال الحالات.



وأوضح خلال مقابلة صحفية أن "الانتشار يحصل عندما يفوق عدد الحالات المُشخَّصة والمجهولة المصدر الحالات المحددة المصدر".



ولفت إلى أن "كل المرجعيات الصحيّة العالميّة تقول إنّ الإجراءات التي قام بها لبنان كانت حكيمة، وتوقيتها مناسب".



وبخصوص ما أشيع حول انتقال فيروس كورونا إلى لبنان من خلال الطائرة الإيرانية، اعتبر حسن أنّ هذا الأمر "خدعة كبيرة وموضوع جدل في غير محلّه وزمانه"، لافتاً إلى أن "وصول الطائرة من إيران تزامن مع طائرة من إيطاليا وأخرى من مصر. إيران كانت على لائحة منظمة الصحة العالمية. أمّا البلدان الأخرى، فلم تكن مدرجة فيها. لذلك، لم نتابع حالة ركابها".



وأضاف حسن: "الفيروس انتشر أيضاً في مناطق صُنّفَت موبوءة، وهناك مناطق أخرى لم تعلن أنّ لديها إصابات، وبالتالي لم تصنّف، وكانت مصدر العدوى".



وتابع وزير الصحة: "لا يوجد قصد بإخفاء الحالات، ولكن لم يعلن عن الحالات لعدم العلم بأنها مصابة بكورونا، على أساس أنه موسم زكام والتهابات رئويّة حادة"، مشدداً على أنه "ليس من مصلحة وزير الصحة في أيّ دولة أن يتستر على حالات قد تسبب كارثة صحيّة".‎