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السبت 21 آذار 2020 ساعة 09:57

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 8799 حالة

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 8799 حالة
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم السبت "تسجيل 147 إصابة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 8799".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب بمرض "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

هذا وبعد اجتياح الفيروس للصين مصيبا مئات الآلاف، أصبحت إيطاليا، مساء الخميس، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، ليصل العدد إلى 3405.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 10 آلاف.
رقم : 851704
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