سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

ونقلت مصادر صحفية تصريحات وزارة الصحة التي قالت إن "سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا صباح اليوم السبت".



وقال وزير الصحة جان كيم يونج للصحفيين "أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع".



وكانت سنغافورة واحدة من البلدان خارج الصين التي تضررت أشد الضرر من الفيروس في مراحل تفشيه المبكرة. ولكن بعد أكثر من شهرين على تسجيل أول حالة إصابة لديها أبقت سنغافورة على عدد الإصابات عند ما يزيد قليلا عن مئة شخص أغلبهم خرجوا من المستشفيات ولم تسجل أي وفيات.