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السبت 21 آذار 2020 ساعة 11:19
الصين:

لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان اليوم السبت، إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، مؤكدة أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات الواردة إلى الصين من الخارج إلى 269 حالة.

وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الإصابات في بكين إذ شهدت 14 إصابة جديدة، وسجلت شنغهاي وستة أقاليم أخرى حالات الإصابة بالفيروس الأخرى.

وقالت اللجنة إن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الصيني الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.

وبلغ عدد الوفيات جراء تفشي فيروس (كوفيد-19) 3255 شخصا حتى نهاية يوم الجمعة، بزيادة سبع وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.
رقم : 851725
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