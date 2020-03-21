استنفار واسع للتصدي لـ ‘‘كورونا‘‘ بشوارع وأحياء دمشق

وأوضح محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن الحملة تأتي ضمن إجراءات المحافظة المشددة للتصدى لفيروس كورونا والتي تشمل تكثيف الجولات على الأسواق للتأكد من التزام أصحاب المنشآت والمحال بالتعليمات وإتباعهم الشروط الصحية اللازمة.



وبيّن مدير إدارة المياه وإعادة التأهيل في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري فراس فراس مشاركة نحو /50/ متطوعاً وعاملاً من منظمة الهلال بأعمال التعقيم عبر أجهزة يدوية بالإضافة للصهاريج، وأن المنظمة ستبادر بالحملة تباعاً في جميع المحافظات خلال الأيام القادمة.



من جانبه أوضح مدير النظافة في المحافظة المهندس عماد العلي أن ورشات المديرية تشارك عبر ثلاث ورديات "ورشات عمل" في حملة التعقيم للشوارع الرئيسة والكراجات والأسواق وجسور المشاة وسيعمل العمال في الفترة الليلية على شطف الشوارع والساحات أيضاً.