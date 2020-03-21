الاحتلال سيفرج عن المجرمين الصهاينة ويتجاهل الأسرى الفلسطينيين

وقال وزير الامن الداخلي إن هذه الخطوة اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة السجون.



وما زال التعامل مع الإنسان في "إسرائيل" يخضع للتمييز العنصري، فرغم مطالبة الفلسطينيين لحكومة نتنياهو بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء تجنبا لعدم إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن هذا الطلب قوبل برفض السلطات الإسرائيلية بالزغم من اكتظاظ السجون بآلاف من الأسرى.



وهددت الغرفة المشتركة في قطاع غزة بتحميل إسرائيل المسؤولية عن أذى يصيب الأسرى الفلسطينيين ودعت في تصريح لها الخميس بالإفراج عن الأسرى النساء والمرضى والأطفال وكبار السن.



وقالت المقاومة إن الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه القضية، واستهتار إسرائيل في التعامل اللاإنساني مع الأسرى الفلسطينيين.