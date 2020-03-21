الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 آذار 2020 ساعة 12:32

حكومة الوفاق: قوات حفتر قصف جنوب طرابلس

حكومة الوفاق: قوات حفتر قصف جنوب طرابلس
وقالت حكومة الوفاق، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، إن "القصف تم بقذائف المدفعية واستهدف عدة أحياء جنوبي طرابلس من بينها منطقة عين زارة، والسواني، والمدينة القديمة طرابلس".

وأوضح البيان أن "القصف هو استمرار للسجل الإجرامي في استهداف المدنيين، والمدارس، والمؤسسات، وخرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار"، مؤكدا إصابة مواطن نتيجة القذائف التي سقطت بالمدينة القديمة وسط العاصمة".

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، أن القوات التابعة لخليفة حفتر، استهدفت أمس الجمعة، بالمدفعية أحياء جنوبي العاصمة طرابلس، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

وقالت حكومة الوفاق، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، إن "القصف تم بقذائف المدفعية واستهدف عدة أحياء جنوبي طرابلس من بينها منطقة عين زارة، والسواني، والمدينة القديمة طرابلس".

وأوضح البيان أن "القصف هو استمرار للسجل الإجرامي في استهداف المدنيين، والمدارس، والمؤسسات، وخرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار"، مؤكدا إصابة مواطن نتيجة القذائف التي سقطت بالمدينة القديمة وسط العاصمة".
رقم : 851744
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
21 آذار 2020
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
20 آذار 2020
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
20 آذار 2020
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟
20 آذار 2020
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
20 آذار 2020
آية الله خامنئي: العام الجديد عام الانتصارات الكبرى
آية الله خامنئي: العام الجديد عام الانتصارات الكبرى
20 آذار 2020
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
19 آذار 2020
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
19 آذار 2020
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
19 آذار 2020
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
19 آذار 2020
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
19 آذار 2020
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
18 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني