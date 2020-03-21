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السبت 21 آذار 2020 ساعة 13:21

فيروس كورونا يتجاوز حاجز الربع مليون مصاب

فيروس كورونا يتجاوز حاجز الربع مليون مصاب
وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض، عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت فرانس برس أن عدد الوفيات الماجمة عن وباء كورونا تجاوز الـ10 آلاف شخص حول العالم.

ولليوم الثاني على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، وتراجع عدد الوفيات إلى 3 فقط، في حين ارتفع عدد الإصابات حول العالم.

وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا تتجاوز الألف، والإصابات تقترب من 20 ألفا، ووصل تعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا في ألمانيا إلى 31 بعد وفاة 11 شخصا.

كما أعلنت السلطات الروسية تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بينما ارتفعت أعداد الوفيات في بريطانيا من جراء الفيروس إلى 177.

وسجلت منطقة لومبارديا شمالي إيطاليا، مركز تفشي الوباء في أوروبا، نحو 380 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
رقم : 851749
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