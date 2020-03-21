مشروع توعوي لحزب الله في صيدا لمواجهة كورونا

ويتضمن المشروع الذي تنفذه 6 فرق من المتطوعين في الهيئة زيارات سريعة للمنازل يتم خلالها شرح سريع للتوصيات الصحية المتعلقة ب​الوقاية​ من الفيروس، شرح عملية التعقيم في المنازل لكافة المسطحات والاواني والأشياء المستخدمة والمواد المعقمة، توزيع منشور توعوي إرشادي، وتأكيد الالتزام بالإجراءات الخاصة للوقاية.



وقامت الهيئة بحملة تعقيم لعدد من المحال ومداخل الابنية والمرافق العامة، شملت 433 منزلا في حي نزلة صيدون، و 66 منزلا في حي الراهبات ​الدوحة​، و556 منزلا في حي تعمير ​عين الحلوة​، وسيتم استكمال المشروع في مدينة صيدا في الأيام المقبلة.