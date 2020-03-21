الأوقاف السورية تصدر تعميماً جديداً بشان كورونا

وذكر التعميم أن هذا الإجراء بناء على ما تقرر في مجلس الوزراء بخصوص اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية لتجنب حدوث أي إصابات بفيروس كورونا على الأراضي السورية، وتكليف الوزارات لإجراء تخفيضات مشددة لنسبة العاملين في المؤسسات الإدارية والخدمية التابعة لها إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرار العمل فيها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.



ووفقاً للتتميم لا تعد مدة إيقاف الدوام المذكورة أعلاه موجبة لأية غرامات تأخير أو مسؤولية قانونية على المواطنين الذين تترتب عليهم التزامات تجاه الوزارة أو الجهات التابعة لها، وتعد المهل القانونية الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ممددة حكما حتى نهاية مدة وقف الدوام المذكورة.



وطلب التعميم بأن يلتزم معاوني الوزير ومديري الإدارات ورؤساء أقسام الجاهزية والحرس وعمال التنظيف والتعقيم بالدوام جزئيا بالتناوب فيما بينهم حسب مقتضيات المصلحة العامة وإعلامنا.



ويضاف هذا التعميم إلى جملة إجراءات كانت اتخذتها وظارة الأوقاف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث علقت صلاة الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة، والدروس الدينية.