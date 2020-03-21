الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 آذار 2020 ساعة 15:01

الأوقاف السورية تصدر تعميماً جديداً بشان كورونا

الأوقاف السورية تصدر تعميماً جديداً بشان كورونا
وذكر التعميم أن هذا الإجراء بناء على ما تقرر في مجلس الوزراء بخصوص اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية لتجنب حدوث أي إصابات بفيروس كورونا على الأراضي السورية، وتكليف الوزارات لإجراء تخفيضات مشددة لنسبة العاملين في المؤسسات الإدارية والخدمية التابعة لها إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرار العمل فيها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووفقاً للتتميم لا تعد مدة إيقاف الدوام المذكورة أعلاه موجبة لأية غرامات تأخير أو مسؤولية قانونية على المواطنين الذين تترتب عليهم التزامات تجاه الوزارة أو الجهات التابعة لها، وتعد المهل القانونية الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ممددة حكما حتى نهاية مدة وقف الدوام المذكورة.

وطلب التعميم بأن يلتزم معاوني الوزير ومديري الإدارات ورؤساء أقسام الجاهزية والحرس وعمال التنظيف والتعقيم بالدوام جزئيا بالتناوب فيما بينهم حسب مقتضيات المصلحة العامة وإعلامنا.

ويضاف هذا التعميم إلى جملة إجراءات كانت اتخذتها وظارة الأوقاف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث علقت صلاة الجماعة في المساجد وصلاة الجمعة، والدروس الدينية.
رقم : 851770
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا وراء محاولات بعض وسائل الاعلام اللبنانية لتسييس الكورونا
ماذا وراء محاولات بعض وسائل الاعلام اللبنانية لتسييس الكورونا
أفتتاح السفارة الأرمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الأبعاد والتداعیات
أفتتاح السفارة الأرمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الأبعاد والتداعیات
21 آذار 2020
بومبيو وحكاية الحمار القوي
بومبيو وحكاية الحمار القوي
21 آذار 2020
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
21 آذار 2020
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
21 آذار 2020
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
20 آذار 2020
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
20 آذار 2020
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟
20 آذار 2020
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
20 آذار 2020
آية الله خامنئي: العام الجديد عام الانتصارات الكبرى
آية الله خامنئي: العام الجديد عام الانتصارات الكبرى
20 آذار 2020
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
19 آذار 2020
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
19 آذار 2020
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
19 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني