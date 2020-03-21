الأمن العام اللبناني: تعقيم مخيمات النازحين السوريين بقضاء الهرمل

عملت المديرية العامة للأمن العام في اطار اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا قامت دوريات من المديرية العامة للأمن العام-شعبة البقاع في دائرة ​الأمن​ القومي- بالاشراف على تعقيم مخيمات ​النازحين​ السوريين في قضاء ​الهرمل​ بالتعاون مع بلديات الهرمل، الكواخ، القصر، الشواغير. وستستكمل عمليات الرش والتعقيم لكافة المخيمات الزراعية في منطقة الهرمل.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس الكورونا، وجاء في البيان: "ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 21 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 187 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 24 حالة جديدة عن الامس).