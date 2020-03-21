ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف

وأشار فرع الخلية الإقليمي، عبر قناته في تطبيق "تلغرام" إلى أن 35 حالة إصابة بفيروس كورونا تم تأكيدها في مقاطعة موسكو اليوم السبت، بعد تسجيل 18 حالة يوم أمس الجمعة.