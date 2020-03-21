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السبت 21 آذار 2020 ساعة 16:37

الجيش العراقي يدمر وكرا لـ "داعش"في حمرين

الجيش العراقي يدمر وكرا لـ "داعش"في حمرين
ونقلت مصادر عن المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قوله ان "طائرات الـ اف 16 دمرت اليوم، وكرا يضم بداخله عناصر لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين".

واضاف ان "ذلك ادى الى مقتل من كان بداخل الوكر".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
رقم : 851791
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