الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 آذار 2020 ساعة 18:36

فنلندا تؤكد أول حالة وفاة بفيروس كورونا

فنلندا تؤكد أول حالة وفاة بفيروس كورونا
وأكد المعهد الفنلندي للصحة والرفاهية أول حالة وفاة بالفيروس التاجي في البلاد، قائلا إنها تعود لمريض مسن.

وقالت "إن أول وفاة بالفيروس في فنلندا أمر مؤسف للغاية، لكنها ليست مفاجئة".
وأضافت هيئة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البلاد بلغ يوم السبت 521 حالة.

وكلنت فنلندا قد أعلنت في 28 يناير 2020 أول إصابة بفيروس كورونا، وفي 16 مارس، أعلنت الحكومة الفنلندية حالة الطوارئ بسبب كوفيد-19، بعد التأكد من إصابة 272 بالفيروس.

كما أعلنت الدفاع الفنلندية أن عسكرييها لن يشاركوا في مناورات الناتو Cold Response 2020، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت في بيان: "بسبب الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد، قررنا عدم المشاركة في المناورات العسكرية المذكورة. نحن نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في شول (المعسكر حيث يخضع العسكريون للحجر الصحي). لقد شكل ذلك، بالطبع خيبة أمل لمجموعتنا العسكرية، ولكن من الأفضل أن نكون في أمان بدلا من الندم".
 
رقم : 851806
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ماذا وراء محاولات بعض وسائل الاعلام اللبنانية لتسييس الكورونا
ماذا وراء محاولات بعض وسائل الاعلام اللبنانية لتسييس الكورونا
أفتتاح السفارة الأرمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الأبعاد والتداعیات
أفتتاح السفارة الأرمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الأبعاد والتداعیات
21 آذار 2020
بومبيو وحكاية الحمار القوي
بومبيو وحكاية الحمار القوي
21 آذار 2020
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
21 آذار 2020
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
21 آذار 2020
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
20 آذار 2020
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
20 آذار 2020
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟
20 آذار 2020
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
20 آذار 2020
آية الله خامنئي: العام الجديد عام الانتصارات الكبرى
آية الله خامنئي: العام الجديد عام الانتصارات الكبرى
20 آذار 2020
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
19 آذار 2020
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
19 آذار 2020
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
19 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني