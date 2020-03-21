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السبت 21 آذار 2020 ساعة 18:45

الصحة اليمنية تحمل دول العدوان مسؤولية أي تفشٍ لكورونا

الصحة اليمنية تحمل دول العدوان مسؤولية أي تفشٍ لكورونا
وأعلن وزير الصحة الدكتور طه المتوكل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة صنعاء، حول آخر المستجدات في سياق المواجهة العالمية لتفشي وباء كورونا، التعبئة الصحية العامة للكوادر الصحية، وفتح باب التطوع للدارسين في الكليات والمعاهد الصحية في إطار الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وأوضح أن الوزارة قامت بتخصيص 18 مستشفى في العاصمة صنعاء والمحافظات لتدريب الكوادر الصحية للاستعداد لمواجهة أي تفشي لفيروس كورونا.

ودعا المواطنين لتقليص المراجعات الطبية غير الضرورية في المستشفيات، مؤكدا أنه لم تسجل – بحمد الله- اليمن أي إصابة مؤكدة حتى الآن.

وحمل الوزير دول العدوان المسئولية عن الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع الصحي، مؤكدا أنها مستمرة في الحصار ومنع إدخال المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

وبين أن دول العدوان دفعت بالآلاف الى المنافذ اليمنية رغم علمها بأغلاق هذه المنافذ، وهي تتحمل المسئولية الكاملة عن وضعهم وأي تفشي للوباء

وأشار إلى أن السعودية أرسلت 4 طائرات إلى عدن وفتحت منفذ الوديعة لخروج الآلاف وهو أمر مستغرب، بالإضافة الى رحلتين من الهند والأردن، ونحن أغلقنا المنافذ احترازيا.
ولفت وزير الصحة إلى أن 93 % من الأجهزة والمعدات الطبية خرجت عن جاهزيتها بسبب الحصار والعدوان.

إلى ذلك طالب وزير الصحة منظمة الصحة العالمية بتوضيح أو نفي ما نسب إليها حول توقع "انفجار وباء كورونا في اليمن".

ودعا منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تحمل مسؤولياتهم وتجهيز المستشفيات لمواجهة أي تفشٍ لوباء كورونا، مطالبا المنظمات الأممية بتوفير 1000 جهاز تنفس صناعي كحد أدنى وبصورة عاجلة.

وأوضحت وزارة الصحة أن تسجيل المتطوعين ضمن التعبئة الصحية العامة سيكون في مستشفى الكويت الجامعي، ومستشفى السبعين للأمومة والطفولة، وملتقى الطالب الجامعي ومكاتب الصحة في المحافظات.
رقم : 851810
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