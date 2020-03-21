باكستان: بدأنا جهودا دبلوماسية مکثفة لإلغاء حظر ايران

وفي رسالة وجهها قريشي بهذا الشأن اليوم السبت ورد فيها: ان الحظر الاقتصادي أسفر عن مشاكل كثيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة تفشي فيروس كورونا حيث اصيب الآلاف كما فقد المئات أرواحهم.



ولفت الى محادثات أجريت بين الرئيس الايراني ورئيس وزراء بلاده ومع نظيره الايراني حول هذا الموضوع، موضحاً: ان الشعب الايراني بحاجة الى الدواء وأجهزة التنفس والمعدات الطبية الاخرى الا ان الحظر الاقتصادي يعرقل بشدة تأمين هذه المتطلبات.



وأكد ان بلاده تشعر بالقلق حيال هذا الوضع وتعتقد ان تداعيات تفشي فيروس كورونا في ايران لن يبقى محصورا في هذا البلد فقط.



ووصف الوزير الباكستاني ايران بالبلد الشقيق والجوار وان بلاده على اطلاع كامل حيال أوضاع الشعب الايراني مؤكدا تضامن بلاده مع ايران في هذا الوقت العصيب.



ونوه الى انه طلب من سفراء بلدان 5+1 في اسلام اباد ايصال رسائل رئيس وزراء بلاده عمران خان الى بلدانهم للمطالبة بإلغاء الحظر الاميركي على ايران فورا.



وأكد شاه محمود قریشي على ضرورة إلغاء الحظر الاقتصادي المفروض على ايران بالنظر للقيم الانسانية والصحية.



ونوه الى ان باكستان بدأت جهوداً دبلوماسية للمساعدة في إلغاء الحظر على ايران وفي هذا السياق قال قريشي انه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الالماني هايكو ماس حول الحظر وأزمة تفشي فيروس كورونا.



وفي هذا السياق دعا رئيس وزراء باكستان عمران خان الى الغاء الحظر الاميركي على ايران فوراً ووصفه بالظالم، عادّا استمرار الحظر يزيد من الخسائر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.