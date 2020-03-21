في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق

واوضح محمدرضا شانه ساز رئیس منظمة الغذاء والدواء، "فيما يخص صنع دواء كورونا الايراني ان المواد الاولية لانتاج هذا الدواء وصلت امس الى البلاد ".



وبحسب "فارس" اضاف قائلا : بناء على ذلك فان انتاج الدواء بدا عمليا في ايران وسيكون جاهزا لعلاج المصابين بمرض كورونا في غضون عشرة ايام .



وردا على سؤال حول اختبار العلاج على المرضى قال : الاختبارات السريرية لهذا الدواء انجزت وقد حصل على الترخيصات اللازمة .



ونوه رئيس منظمة الغذاء والدواء قائلا : سيطرح الدواء في الاسواق في غضون عشرة ايام وسيتم توزيعه على نطاق واسع .