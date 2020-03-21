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السبت 21 آذار 2020 ساعة 22:08
الخزعلي يدعو لاعطاء الحكومة الحالية صلاحيات استثنائية
وفيما يلي نص الرسالة:
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
851841
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