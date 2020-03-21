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السبت 21 آذار 2020 ساعة 22:17

الجيش الايراني يؤكد جهوزيته لتشييد مشافي ميدانية لمعالجة مرضى كورونا

الجيش الايراني يؤكد جهوزيته لتشييد مشافي ميدانية لمعالجة مرضى كورونا
وقال العميد حيدري، في تصريح أدلى به على هامش تفقده لمركز الفحص الصحي على الطريق الواصل بين مدينتي قزوين ورشت /شمال ايران/، إن الجيش أقام مستشفى ميدانياً في مدينة قم /وسط/ وفي حال رغبة محافظة ما في هذا المجال فإن الكوادر الطبية لن تدخر جهدا بإنشاء مثل هذه المستشفيات للمساهمة في معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف: إن الجيش وضع 28 مستشفى تابعة له بتصرف وزارة الصحة للمساهمة في معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وتابع: أن الجيش ساهم في تشييد مقرات للفحص الطبي في معظم منافذ المحافظات بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.
رقم : 851844
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