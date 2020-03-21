الجيش الايراني يؤكد جهوزيته لتشييد مشافي ميدانية لمعالجة مرضى كورونا

وقال العميد حيدري، في تصريح أدلى به على هامش تفقده لمركز الفحص الصحي على الطريق الواصل بين مدينتي قزوين ورشت /شمال ايران/، إن الجيش أقام مستشفى ميدانياً في مدينة قم /وسط/ وفي حال رغبة محافظة ما في هذا المجال فإن الكوادر الطبية لن تدخر جهدا بإنشاء مثل هذه المستشفيات للمساهمة في معالجة المصابين بفيروس كورونا.



وأضاف: إن الجيش وضع 28 مستشفى تابعة له بتصرف وزارة الصحة للمساهمة في معالجة المصابين بفيروس كورونا.



وتابع: أن الجيش ساهم في تشييد مقرات للفحص الطبي في معظم منافذ المحافظات بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.