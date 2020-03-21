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السبت 21 آذار 2020 ساعة 22:37

السلطة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

السلطة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا
وأضاف ملحم في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء محمد اشتية، سيعلن يوم غد الأحد، اجراءات وتدابير احترازية جديدة، تصب في مصلحة أبناء شعبنا والحفاظ على سلامتهم ومنع تفشي فيروس كورونا، الذي يضرب جميع دول العالم ويحدث الكثير من القلق.

وشدد على ان هذه الاجراءات تهدف إلى السيطرة وتقليص مساحة انتشار هذا الفيروس.

وحول الإصابات الثلاث بالفيروس، التي أعلن عنها في رام الله صباح اليوم السبت، أوضح ملحم أنها لطالب وشقيقته عادا من بريطانيا وهما من رام الله وصديقتهما من أراضي الـ48، وقد توجهوا من المطار إلى الحجر الصحي فورا، ولم يخالطوا أي أحد.

وأكد الناطق باسم الحكومة، أنه لا داعي للمبالغة في السلوك الشرائي والتزاحم على الأسواق، لان من شأن ذلك أن يرفع الأسعار ونفاد السلع من الأسواق.

وقال: "نحن نحاول السيطرة وتقليص مساحة الانتشار من خلال التدابير الاحترازية الاستباقية للمحافظة على عدم امتداد الوباء وانتشاره في فلسطين".

وبالنسبة للمخزون الغذائي للسلع في الأسواق، أوضح ملحم أن وزارة الاقتصاد اتفقت مع كبريات الشركات الموردة على ثبات الأسعار كما كانت عليه قبل دخول أزمة كورونا.
وقال: "بالإمكان أن نتسوق دون فزع وبسلوك شرائي عادي ودون المبالغة في التزاحم على الأسواق، المواد الغذائية متوفرة، ولا خوف على نفادها".

وأضاف: "الاختلاط في الأسواق، ثبت أنه السبب الرئيسي لانتشار هذا الفيروس بسرعة كبيرة، لذلك سنحد من هذا الاختلاط بتدابير وإجراءات سيعلن عنها رئيس الوزراء غدا".

وشكر المتحدث باسم الحكومة، التجار الذين اثبتوا حرصا ومسؤولية وطنية بالتقيد بالأسعار كما هي، وقال: من لم يلتزم اتخذ بحقه إجراءات قانونية، مشيرا إلى توقيف أربعة تجار على خلفية رفع الأسعار.

كما شكر القطاع الخاص، على ما قدم من مساعدات ومبادرات في سبيل دعم الجهد الوطني للخروج من هذه الحالة الوبائية، والذي أكد حضوره ومواقفه الوطنية باعتباره جزءا أصيلا من النسيج الوطني.
رقم : 851846
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