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السبت 21 آذار 2020 ساعة 22:45

الرئيس الصيني يوجه رسائل عاجلة للعالم حول فيروس كورونا

الرئيس الصيني يوجه رسائل عاجلة للعالم حول فيروس كورونا
وقال شي جين بينغ في "رسالة تعاطف" بعثها حديثا للملك الإسباني، فيليب السادس، إن بلديهما سوف يحققان النصر النهائي على عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" "بالتأكيد طالما أنهما تبذلان جهودا مشتركة مع المجتمع الدولي".

وأوضح أن "الصين تدعم بشدة جهود إسبانيا وإجراءاتها لمكافحة الفيروس، وهي على استعداد لمشاركة خبرات الوقاية من العدوى والسيطرة عليه، وكذلك خطط التشخيص والعلاج وتوفير المساعدة والدعم في نطاق قدراتها".

وأضاف الرئيس الصيني أن مصير البشرية جمعاء مشترك، مؤكدا أنه لا يمكن التغلب على هذا التحدي إلا من خلال "التضامن والتنسيق".

وفي رسالة أخرى بعثها للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال شي جين بينغ إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا لدعم التعاون الدولي في الوقاية من مرض فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه وبناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية.

وأشار إلى أن أمن الصحة العامة تحد مشترك يواجه البشرية، قائلا إن الصين حكومة وشعبا تدعم بشدة جهود فرنسا ضد المرض ومستعدة لدعم التعاون معها والانتصار سويا في المعركة من خلال الدعم والمساعدة المتبادلة.

وأكد أن الصين وفرنسا، باعتبارهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تتشاركان مسؤولية مهمة هي حماية أرواح وصحة الجنس البشري كله.

وذكر شي أن الصين "مستعدة لبذل جهود منسقة مع فرنسا لتعزيز التعاون الدولي في الوقاية من المرض والسيطرة عليه ودعم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للقيام بدور جوهري في تحسين الحوكمة العالمية للصحة العامة وبناء مجتمع يتمتع بصحة جيدة للبشرية".
رقم : 851849
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