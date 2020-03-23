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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 08:57

سوريا تعلق إصدار جميع الصحف الورقية منعا لانتشار كورونا

سوريا تعلق إصدار جميع الصحف الورقية منعا لانتشار كورونا
وجاء القرار بعد اجتماع ضم عددا من رؤساء التحرير برئاسة وزير الإعلام السوري عماد سارة، حيث تم بحث عملية توزيع الصحف الورقية ومخاطر انتقال فيروس كورونا على ورق الصحف، إضافة إلى مسألة الالتزام بقرار الحكومة وقف النقل بين المحافظات وأثره على عمليات التوزيع.

وأوضحت وزارة الإعلام أنه تم الاتفاق على تعليق الصدور الورقي والإبقاء على النشر الإلكتروني بهدف استمرار الصحف بالقيام بدورها الإعلامي التوعوي في هذه المرحلة للتصدي لفيروس كورونا، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة باعتبار مادة الورق من الأسطح الناقلة للفيروس.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضا الاتفاق على تعليق صدور صحف الجبهة والصحف العمالية، بعد التواصل مع نائب رئيس الجبهة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.

وكان وزير الإعلام السوري قد قال إن الوزارة قد "تضطر" لإيقاف إصدار بعض الصحف الورقية.

وكانت الوزارة كسائر المؤسسات أخرى في البلاد، أصدرت قرارا بتعليق العمل في الجهات التابعة لها، والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقا بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا، انسجاما مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة السورية لمواجهة أي مخاطر محتملة للفيروس.

وتقتصر الصحف الحكومية في سوريا على اثنتين مركزيتين، إضافة إلى صحيفة "البعث" شبه الحكومية، وهي التي يصدرها حزب البعث العربي الاشتراكي.

وإضافة إلى صحيفة "الوطن" الخاصة، وهي الوحيدة التي حصلت على ترخيص منذ عام 2000 كصحيفة سياسية يومية، هناك جرائد محلية في المحافظات.
رقم : 852045
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