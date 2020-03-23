الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 09:02

سوريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا.. اليكم التفاصيل

سوريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا.. اليكم التفاصيل
وأوضح وزير الصحة في تصريح للصحفيين مساء الاحد أنه وضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمتابعة الأشخاص الذين يأتون إلى سوريا من دول سجلت فيها إصابات بالفيروس فقد تم أخذ مسحة من شخص قادم من الخارج ولدى تحليلها تبين أنها إيجابية “أي مصابة بفيروس كورونا” وهي أول حالة تسجل في سوريا.

وأكد الوزير يازجي أن وزارة الصحة تتابع الموضوع بشكل كامل واتخذت الإجراءات اللازمة لعملية العزل الطبي للمريضة من أجل شفائها بشكل كامل حيث سيتم العزل الطبي لمدة 14 يوماً وأخذ مسحة من هذه المريضة كل 4 أيام حتى تتماثل للشفاء موضحاً أن عمر المريضة نحو عشرين عاماً ولم تظهر لديها أي أعراض لحالة إصابة كاملة لدى دخولها إلى سوريا.

ولفت إلى أنه نظراً لأنه لا يوجد لدى المريضة أي شكوى مرضية هذا مؤشر جيد ويسرع الشفاء وإلى أن عملية العزل هي الأهم في الشفاء مبيناً أنه يتم استجواب كامل لمخالطيها وأخذ مسحات منهم وإجراء اختبار عليها ومن ثم العمل والتعاطي بشكل طبي وأن الإجراءات التي تتخذ بالنسبة للأشخاص المخالطين هي نفس الإجراءات التي تتخذ للمريضة بعد أخذ المسحات يتم عملية العزل في حال الإصابة من أجل التماثل للشفاء.

وأوضح أن اكتشاف الحالة كان بمتابعة من فرق الترصد بالوزارة للأشخاص القادمين من مكان فيه إصابات ونتيجة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيث تمت متابعة هذا الموضوع بشكل كامل.

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الالتزام بالمنازل وعدم التواجد في التجمعات لأن هذا يقيهم من الإصابة بفيروس كورونا معرباً عن أمله بعدم تسجيل أي إصابة جديدة.
رقم : 852049
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
"كورونا" واقتصاديات الدول الخليجية
هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟
هل ستغادر القوات الأمريكية العراق؟
23 آذار 2020
الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
23 آذار 2020
اين وصلت ايران في تقنية النانو؟
اين وصلت ايران في تقنية النانو؟
23 آذار 2020
ادلب بين المماطلة التركية وحرب الاغتيالات
ادلب بين المماطلة التركية وحرب الاغتيالات
23 آذار 2020
سياري يكشف عن تأثير كورونا على القدرات الدفاعية للبلاد
سياري يكشف عن تأثير كورونا على القدرات الدفاعية للبلاد
23 آذار 2020
ماذا وراء محاولات بعض وسائل الاعلام اللبنانية لتسييس الكورونا
ماذا وراء محاولات بعض وسائل الاعلام اللبنانية لتسييس الكورونا
21 آذار 2020
أفتتاح السفارة الأرمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الأبعاد والتداعیات
أفتتاح السفارة الأرمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الأبعاد والتداعیات
21 آذار 2020
بومبيو وحكاية الحمار القوي
بومبيو وحكاية الحمار القوي
21 آذار 2020
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
21 آذار 2020
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
21 آذار 2020
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
20 آذار 2020
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
20 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف