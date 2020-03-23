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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 10:48

ظريف: أميركا عائق في طريق مكافحة كورونا

ظريف: أميركا عائق في طريق مكافحة كورونا
وكتب ظريف ،اليوم الاثنين، في تغریدة له علی حسابه في تويتر، ان الشعب الايراني يثمن جهود قادة مختلف دول العالم والمجتمع المدني الرامیة الی الغاء الحظر الامريكي غير المشروع علی ايران.

واضاف ان هذه الجهود لم تجد اذانا صاغية لدی امريكا التي تضع العراقيل امام المكافحة الدولية لفيروس كورونا مؤكدا ان السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة هو الوقوف بوجه العقوبة الجماعية (ضد الشعب الايراني) التي تمارسها امریکا وهو ضرورة أخلاقية وهذا يعد ضرورة أخلاقية وعملية.

وكان ظريف قد اعلن في وقت سابق ان الإرهاب العلاجي الأميركي حال دون اتخاذ موقف فاعل لمواجهة وباء كورونا العالمي.

وأضاف الوزير الايراني ان إيران دولة غنية، الا اننا لا نمتلك بفعل الحظر الموارد اللازمة لتقديم الخدمات للمتضررين وحتى لو كنا نمتلك القدرة المالية على ذلك فإن الحظر يحول دون شراءنا للأدوية والمعدات، فان القيود المصرفية والمالية المطبقة لا تميز بين شراء السلع الخاصة بالخدمات الإنسانية من غيرها، وعندما يتصور مصرف ما أن التجارة مع إيران أمر خطير، يقوم بغلق جميع الأبواب ببساطة.

وتابع ظربف: بالإضافة إلى ذلك، أوقفت الشركات الأوروبية المنتجة للأجهزة الطبية تجارتها معنا بسبب التهديدات الأمريكية ولا تبيع لنا المستلزمات الطبية. لذلك، فإن الإرهاب الاقتصادي والعلاجي الممارس من قبل الولايات المتحدة ضد إيران يتخذ أشكالا عديدة، وان هذه الإجراءات تعتبر جرائم ضد الإنسانية من وجهة نظر القانون.
رقم : 852068
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