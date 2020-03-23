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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 11:52

روحاني: مزاعم أمريكا بشان مساعدة إيران أكاذيب كبرى

روحاني: مزاعم أمريكا بشان مساعدة إيران أكاذيب كبرى
قال الرئيس روحاني ،في كلمة خلال اجتماع الحكومة الايرانية، ان أوضاعنا بالمقارنة مع الدول المتقدمة من حيث الحاجات الصحية والمشافي أفضل في مكافحة كورونا ، هذا كله بفضل جهود ومساعي الجميع.

وأعرب الرئيس الايراني عن شكره للذين يعملون في المجال الطبي وكافة المجالات لخدمة الشعب، قائلا، ان ابرز اهتمامات المسؤولين هي صحة وسلامة الشعب، بالتعاون سنعبر من هذه الايام الصعبة ومن هذا البلاء العالمي.

ونوه روحاني الى ان قائد الثورة الاسلامية اكد على دفع عجلة الانتاج وان الحكومة ستتخذ كل الامكانات لازدهار الانتاج، قائلا، طلبت من الوزراء الاعلان عن الانجازات والمشاريع في كافة المجالات.

واضاف، سنشهد افتتاح وتدشين مشاريع كبيرة خلال العام الايراني الحالي، منوها الى ان القفزة النوعية في الانتاج تأتي في ظل الاستثمارات والعلاقات الطيبة مع باقي الدول.

وأشار الرئيس روحاني إلى ان المزاعم الاميركية لمساعدة ايران لمكافحة كورونا هي اكاذيب كبرى، قائلا، ان اميركا تتحمل مسؤولية النقص الموجود في بعض المجالات وهي مسؤولة عن اكبر الجرائم في المنطقة.

ولفت روحاني الى ان المحتالين يتصورون بأن العالم سيستمع الى ادعاءاتهم الواهية، قائلا، سنعبر من بلاء كورونا وسنخلف المشاكل وراء ظهورنا.
رقم : 852077
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