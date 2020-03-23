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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 12:26

نقابة الأسنان بسوريا تصدر تعميماً مهماً لمواجهة كورونا

نقابة الأسنان بسوريا تصدر تعميماً مهماً لمواجهة كورونا
ونقلت مصادر صحفية عن نقيب أطباء الأسنان في ريف دمشق مازن علي موسى أن التعميم يطلب من كافة أطباء الأسنان في سوريا عدم استقبال إلا الحالات الطارئة والضرورية الإسعافية والابتعاد قدر الإمكان عن معالجة الحالات التي تتطلب ازديادا كبيراً في ساعات العمل التي يمكن تأجيلها.

كما شدد التعميم على ضرورة التشدد في معالجة وتعقيم السطوح والأدوات، واتخاذ إجراءات الوقاية التي تنشر على صفحة النقابة، حيث أفاد نقيب الأطباء بريف دمشق بأنه ستوجد دوريات للتأكد من تعقيم العيادات والأدوات بشكل كامل.

وتعليقاً على التعميم، أكد موسى أن الهدف من التعميم و الحفاظ على صحة المواطن والطبيب والوقاية من فيروس كورونا، وتخفيف الاحتكاك بين الناس حتى لا يكون هناك أي عدوى باعتبار أنها سوف تؤثر على البلد بشكل كامل

وأكد نقيب الأطباء أن الأمر حتى الآن لا يستدعي أن يتم إغلاق العيادات بشكل كامل بل تخفيف استقبال المرضى إلى الحد الأدنى.

يذكر أن وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي أعلن أمس عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لحالة قادمة من خارج سوريا.
رقم : 852080
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