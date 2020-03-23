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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 14:29

روسيا تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

روسيا تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
قال ميشوستين خلال اجتماع حكومي، إنه تم تخصيص خلال الأيام الماضية 23 مليار روبل (نحو 300 مليون دولار) لقطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد.

وأضاف: "سنحفز الشركات المصنعة المحلية بالأموال اللازمة لمكافحة الفيروس التاجي، لقد وجهنا أكثر من 23 مليار روبل خلال اليومين الماضين لدعم الصناعات الطبية والصيدلانية".

ووفقا لرئيس الوزراء الروسي، سيتم تخصيص أموال لشراء معدات طبية ضرورية مثل أجهزة التصوير الحراري، وموازين حرارة متطورة، ووحدات تطهير الهواء.

كذلك أوعز ميشوستين للدوائر الحكومية المعنية لإعداد حزمة من الإجراءات الإضافية لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك صناعة البناء والشركات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج إحلال الواردات، في ظل انتشار كورونا.

ووفقا لمرسوم حكومي نشر اليوم فإنه تم تخصيص 10 مليارات روبل من صندوق الرفاه الوطني لوزارة التجارة والصناعة الروسية لإنتاج وشراء المعدات والمنتجات لتشخيص الأمراض الوبائية والكشف عنها والوقاية منها وعلاجها، بالإضافة لمعدات الحماية الشخصية والأدوية والأجهزة الطبية.

وكانت الحكومة الروسية اتخذت مجموعة إجراءات لدعم قطاع الأعمال في روسيا، ولاسيما الطيران والسياحة، حيث أعلنت عن تأسيس صندوق بقيمة 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) لدعم الاقتصاد الوطني الروسي.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ حتى اليوم 367 شخصا.
رقم : 852100
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