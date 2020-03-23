الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطال أطفالاً بالضفة والقدس

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين ممدوح بري وعلاء عمر من قلقيلية بعد اقتحام منزليهما في بلدة سنيريا.



وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية نور أمين أبو ليلى وابراهيم حسن بكر ومعتز مشهور عبد القادر أثناء عودتهم إلى بلدة الزاوية.



واستمراراً للهجمة الإسرائيلية على أهالي القدس اعتقل الاحتلال الطفل قيس هيثم مصطفى (١٣عاما) من أمام منزله في قرية العيساوية والشاب حسين صيام من حي وادي حلوة ببلدة سلوان.



وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين أنس ومعتز الزرو خلال تواجدهما قرب المسجد الإبراهيمي.



بالتزامن مع ذلك أجَّل الاحتلال الإفراج عن الأسير هشام جبر الطيطي من مخيم العروب، الذي كان مقررًا يوم أمس الأحد بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة 13 شهراً، والأسير أمير ناجي أبوشخيدم من قرية أبو شخيدم في رام الله والذي كان مقررا اليوم الاثنين بعد أن أمضى محكوميته البالغة 11 شهراً.



ومدد الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير علي الجدع من بلدة حبلة جنوب قلقيلية للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر.