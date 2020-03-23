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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 17:27

لا إصابات جديدة بكورونا في فلسطين المحتلة

لا إصابات جديدة بكورونا في فلسطين المحتلة
وأوضح نمر، خلال الإيجاز الصحفي الصباحي حول آخر المستجدات المتعلقة بكورونا في فلسطين، أن 17 حالة تماثلت للشفاء من الفايروس، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي.
وأضاف أن فحوصات العينات التي تمت مساء يوم أمس الأحد وصباح اليوم، ظهرت نتائجها أنها سلبية (غير مصابة)، مبينًا أن عدد العينات التي فحصت حتى اللحظة في فلسطين وصل إلى أكثر من 4 آلاف عينة.

وأشار نمر إلى أن مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة هامة وضرورية لتوضيح كافة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء، وللإجابة على كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين والموظفين في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وحول الإجراءات الأمنية في المناطق "ج"، التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، قال نمر إنّ هناك مسؤولية اجتماعية ضرورية من المجتمع المحلي ومؤسسات هذه البلدات كي تتعامل مع المعطيات وتنظم الحركة داخلها للمسائل الضرورية والقصوى.

وأضاف: "لا نتحدث عن إغلاق كامل بل عن مرونة لها علاقة فقط بالحالات الاضطرارية القصوى وألا يخرج الناس من بيوتهم إلا للضرورة، والمخابز والبقالات تعمل على مدار الساعة ولكن يجب ترتيب وقت الخروج وضبط حالة الحركة".
رقم : 852132
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