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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 17:34

ترامب يثق في قدرة اليابان على اتخاذ القرار المناسب

ترامب يثق في قدرة اليابان على اتخاذ القرار المناسب
وكتب الرئيس الأمريكي في تويتر "سنسترشد بتوجيهات رئيس الوزراء الياباني آبي، وهو صديق مخلص للولايات المتحدة، وهو رجل أدى عملا رائعا على مستوى الاستعداد لاستضافة الأولمبياد، وبالنسبة لإقامة الدورة الأولمبية في اليابان فإنه سيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن".

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، إن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف لا يمكن أن تعقد في ظل الظروف الحالية بسبب وباء فيروس كورونا العالمي، مما يوحي لأول مرة بأنه قد يتعين تأجيلها.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات للعدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص.
رقم : 852135
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