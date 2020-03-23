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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 17:36

الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين من رياح تصل حد العاصفة

الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين من رياح تصل حد العاصفة
وبحسب مصادر قالت مديرة مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، إيمان شاكر، إنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في مصر، مطالبة المواطنين بعدم الانخداع من هذا الارتفاع.

وأشارت إيمان شاكر إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 29 درجة مئوية في القاهرة، لافتة إلى ظهور أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة يجعل هناك حالة من الدفء.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن ارتفاع درجات الحرارة يشمل طقس اليوم وغدا الثلاثاء فقط، لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض بداية من يوم الأربعاء القادم، مشددة على عدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة بشكل كبيرة.

وأشارت إلى أنه رغم بداية فصل الربيع إلا أن هناك تقلبات في درجات الحرارة، موضحة أن هناك حركة للرياح تصحبها أمطار خفيفة على بعض المناطق.
رقم : 852136
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