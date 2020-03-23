الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 18:28

روسيا ترسل طائرة خاصة إلى المغرب لإجلاء رعاياها

روسيا ترسل طائرة خاصة إلى المغرب لإجلاء رعاياها
وقال ممثل الشركة "أرسلت شركة طيران "أزور- أير" طائرة إلى الدار البيضاء لنقل الروس الذين يواجهون صعوبة في العودة إلى وطنهم​​​.

وتم تنظيم رحلة خاصة وفقا لاتفاقيات بين وكالة النقل الجوي الفدرالية ووكالة السياحة الروسية ووزارة الخارجية الروسية بشأن إجراءات إعادة المواطنين الروس من المملكة المغربية إلى روسيا".

وأضاف الممثل: "اليوم في الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت موسكو غادرت الرحلة رقم "ZF-9901" من مطار فنوكوفا".

وانطلقت أكبر طائرة ركاب في أسطول الشركة "بوينغ 777- 300 "، مما سيسمح بإجلاء أكثر من 500 مواطن روسي في آن واحد. ومن المقرر وصول رحلة العودة رقم "ZF-9902" إلى موسكو في الساعة 19:15 مساء اليوم بتوقيت موسكو.

روسيا وعدد من البلدان الأخرى على خلفية جائحة فيروس كورونا، قلصت بشكل كبير الحركة الجوية.

من جهتها أشارت وكالة النقل الجوي الفدرالية الروسية إلى أنه بسبب عدم وجود خطوط نقل جوية مباشرة مع المغرب، فإن قضية إجلاء المواطنين الروس تطلب مزيدا من الدراسة.
رقم : 852142
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
الخارجية الإيرانية ترد على تخرصات مورغان اورتيغاس
اين وصلت ايران في تقنية النانو؟
اين وصلت ايران في تقنية النانو؟
23 آذار 2020
ادلب بين المماطلة التركية وحرب الاغتيالات
ادلب بين المماطلة التركية وحرب الاغتيالات
23 آذار 2020
سياري يكشف عن تأثير كورونا على القدرات الدفاعية للبلاد
سياري يكشف عن تأثير كورونا على القدرات الدفاعية للبلاد
23 آذار 2020
ماذا وراء محاولات بعض وسائل الاعلام اللبنانية لتسييس الكورونا
ماذا وراء محاولات بعض وسائل الاعلام اللبنانية لتسييس الكورونا
21 آذار 2020
أفتتاح السفارة الأرمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الأبعاد والتداعیات
أفتتاح السفارة الأرمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.. الأبعاد والتداعیات
21 آذار 2020
بومبيو وحكاية الحمار القوي
بومبيو وحكاية الحمار القوي
21 آذار 2020
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
إيران ستنتصر على كورونا وترامب
21 آذار 2020
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
الجيش الايراني يطلق مناورة ‘‘لبيك يا إمام خامنئي‘‘
21 آذار 2020
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
الرئيس روحاني يوجه رسالة للشعب الامريكي
20 آذار 2020
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
غوتيرش وبوريل يطالبان برفع الحظر الأميركي عن طهران
20 آذار 2020
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟
كيف تمنع أمريكا إيران من مواجهة كورونا؟
20 آذار 2020
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
20 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا بولاية نيويورك الأمريكية
منظمة التحرير: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لمواصلة الاستيطان
في غضون عشرة ايام .. دواء كورونا الايراني في الاسواق
الصحة اللبنانية: 206 حالات مجمل إصابات كورونا
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في موسكو بمقدار الضعف