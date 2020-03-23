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الاثنين 23 آذار 2020 ساعة 18:31

تسجيل 33 حالة اصابة جديدة بكورونا في العراق

تسجيل 33 حالة اصابة جديدة بكورونا في العراق
وقالت الوزارة في بيان ، إنه "تم تشخيص ٣٣ حالة جديدة بفايروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 3، بغداد الكرخ: 2، بغداد مدينة الطب: 2، النجف: 2، البصرة: 1، نينوى: 1، السليمانية: 12، اربيل: 10".

وأضافت، أنه "تم تسجيل 3 وفيات جديدة في (الرصافة والبصرة وديالى)، وتسجيل 5 حالات شفاء تام جديدة (3 مدينة الطب وحالة في ميسان وحالة في كربلاء)"، مبينةً أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق: 266، وحالات الشفاء: 62، والوفيات: 23".

وأكدت الوزارة، على "الالتزام بتوجيهاتها وتطبيق قرارات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠"، داعيةً "الجهات المعنية كافة إلى متابعة تنفيذ القرارات ومحاسبة المخالفين".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الحالي، فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
رقم : 852144
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